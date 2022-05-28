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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيس الأدراج فى مصر.. عباس أبو الحسن ينشر صورة مع هيفاء وهبى

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورا من فيلم “أشباح أوروبا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعد عرضه فى دول الخليج. 

وقال عباس أبو الحسن : “لقطات من أشباح أوربا، مع هيفاء وهبي، الفيلم حبيس الأدراج في مصر، لكنه يعرض في الخليج”. 

أشباح أوروبا يعرض بالخليج

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كان البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر" وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

طرح فيلم أشباح أوروبا في السعودية والإمارات

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أزمة فيلم أشباح أوروبا

تعرضت هيفاء وهبى لأزمة كبيرة بفيلم "أشباح أوروبا"، وأثيرت عديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذى جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبى والمنتج محمد وزيرى، والتى انتهت بسجنه، وكان سببا عدم حصول هيفاء وهبى على مستحقاتها المالية، وقامت برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم لحين الحصول على مستحقاتها، ولكن الدعوى التى أقامتها هيفاء وهبى بوقف عرض الفيلم تم رفضها من قبل المحكمة، وهو الأمر الذى دفع الشركة المنتجة لتحديد موعد عيد الفطر لعرض الفيلم.

وكانت اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما، والتى تضم ممثلين عن الهيئات الفنية فحصت الشكوى المقدمة من هيفاء وهبى، والتى طالبت فيها بوقف عرض الفيلم حتى يدفع المنتج محمد وزيرى إليها مليونى جنيه، وجرى تعليق الاتفاق بعد تطور النزاع القضائى بينهما، حتى تم سجن وزيرى لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على هيفاء بمبلغ 63 مليون جنيه.

عباس ابو الحسن الفنان عباس ابو الحسن هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي Arts Entertainment

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