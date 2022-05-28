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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى:نمتلك منظومة صحية قوية وعلينا وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع جدرى القرود

النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جائحة كورونا أثبتت حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة للتصدى لهذه الأزمة العالمية التى انعكست على العالم أجمع، وكانت الدولة المصرية على قدر كبير من التعامل مع هذه الأزمة ومن ثم لابد من التعامل مع جدرى القرود بآليات محددة وإعلان خطة العمل والاستعداد لهذا الأمر ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر.

وطالب سلطان فى بيان صحفى له وزارة الصحة إعلان خطة وتفاصيل التعامل مع الأمر على أن يكون هناك مؤتمرات صحفية ونشرات تثقيفية وخطة احترازية للمواطنين حول كيفية تفادى الإصابة بالمرض حتى وإن لم يتحول الأمر لوباء مثل كورونا ولكن لزاما أن يكون هناك خطة استباقية للتعامل مع الأمر وتوعية مستمرة للمواطنين والتحرك بخطة ووضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الصحية شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمام خاص سواء فى أعمال البنية التحتية والنهضة بالقطاع الصحى لتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة للمبادرات التى أطلقت مؤخرا وفى القلب منها حملة 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات التى تهدف جميعها للنهوض بصحة المواطنين ومن ثم وجب أن تكون هناك خطوات استباقية للتعامل مع اى مرض عالمى محتمل أن يتحول لوباء.

جائحة كورونا الازمة العالمية وزارة الصحة القطاع الصحي المنظومة الصحية

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