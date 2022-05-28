تداول 60187 طن بضائع عامة ومتنوعة و 522 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 60187 طن بضائع عامة متنوعة و 552 شاحنة و 55 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن

ووصل اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 21 سفن .



وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 55103 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 228 شاحنة ، 30 سيارة .



كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 5084 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 224 شاحنة ، 25 ملاكي .



حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 94 شاحنة بحمولة 1721 طن بضائع عامة ومتنوعة 23 ملاكي ، 27 شاحنة فارغة

و السفينة الحرية باجمالي 47 شاحنة بحمولة 1028 طن بضائع عامة ومتنوعة 11 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة INCE KARADENIZ

بحمولة 49000 طن فوسفات متجهة الي اندونسيا .



و السفينة بوسيدن اكسبريس

بعدد 83 شاحنة بحمولة 2411 طن بضائع عامة ومتنوعة 2 شاحنة فارغة.



والسفينة امل باجمالي 110 شاحنة بحمولة 2858 طن بضائع عامة ومتنوعة و 30 سيارة ملاكي واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 5 شاحنة بحمولة 35 طن بضائع عامة 40 شاحنة فارغة ، 2 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء

باجمالي 33 شاحنة بحمولة 834 طن بضائع عامة.

كما استقبل ميناء السويس السفينة ندا قادمة من بور سودان بحمولة ٢٣٠٠ طن قطن.



وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر ١٠٨٤ راكب بموانيها.