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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم على أساس أسبوعي بمتوسط 10 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر في محلات الصاغة في السبت الماضي.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1025 جنيها للبيع و1045 جنيها للشراء مقابل 1035 جنيها للبيع و1055 جنيها للشراء بفارق 10 جنيهات.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1171 جنيها للبيع و 1194 جنيها للشراء مقابل  1183 جنيها للبيع و1206 جنيها للشراء خلال السبت الماضي بتراجع بلغ 12 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 879 جنيها للبيع و 896 جنيها للشراء بعد أن كان 887 جنيها للبيع و904 جنيها للشراء في الأسبوع الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 683 جنيها للبيع و697 جنيها للشراء مقابل 690 جنيها للبيع و703 جنيهات للشراء يوم السبت الماضي.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8200 جنيه للبيع و8360 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو 36.431 ألف جنيه للبيع و37.142 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.171 مليون جنيه بيعا و1.2 مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال Finance Real Estate

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