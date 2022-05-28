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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي.. أفضل طريقة لتحضير البرجر منزلياً وماذا يحدث عند تناوله بالكاتشب؟

البرجر
البرجر

يصادف 28 مايو من كل عام اليوم العالمي للبرجر، وهو من الأكلات السريعة التي يحبها الأطفال والكبار، وفي هذا التقرير  نستعرض أسهل طريقة لتحضير البرجر في المنزل، وأضرار الإفراط في تناوله.

مكونات طريقة البرجر بالشوفان :

1 كيلو لحم مَفروم
1 كوب شوفان
1 ملعقة صغيرة بصل بودرة
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات)
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ كوب ماء

مكونات طريقة البرجر بالشوفان :

1- يسكب الشوفان فى الكبة، ويطحن بالتدريج بحتى يصبح طحيناً خشناً.
2- تضاف جميع المكونات الأخرى إلى الشوفان فى الكّبة، وتخفق على سرعة عالية لثوانىِ حتى تخلط جيداً وتصبح عجيناً ناعماً.
3- توضع مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة حتى تسخن جيداً، ثم تدهن بالقليل من الزيت بواسطة فرشاة.
4- يشكل البرجر أقراص سميكة من عجين اللحم باليد
5- يوضع قرص اللحم مباشرة فى المقلاة الساخنة، ويترك لمدة 6 دقائق على كل وجه أو حتى يَتم نضجه جيداً ويَأخذ اللون البنىِ الداكن.
6- توضع البرجر بالشوفان فى شطائر من الخبز، وترص عليها شرائح الجبن والطماطم والبصل والخس ومخلل الخيار، وتقدم مع البطاطس المقلية.

ماذا يحدث بالجسم عند وضع الكاتشب على البرجر

توفر الحصة النموذجية من الكاتشب 15 سعرًا حراريًا فقط وتحتوي على ما يزيد قليلًا عن 4 جرامات من الكربوهيدرات، تأتي معظم الكربوهيدرات من السكر الذي يحتوي على ألياف أقل بكثير من الجرام، إذا كنت تستهلك علبة كاتشب نموذجية ، فستستهلك حصة أصغر ، 10 جرامات فقط ، لذلك ستستهلك سعرات حرارية وكربوهيدرات وسكر أقل.

أضرار الإفراط في تناول البرجر

مخاطر أمراض القلب
يحتوي البرجر على كميات زائدة من الكوليسترول والدهون المشبعة وتتكون اللحوم من الدهون بشكل طبيعي ، مما يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم وعندما تتناول البرجر يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم
البرجر غني بالصوديوم مما يسبب زيادة ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية التي ينخفض ​​فيها تدفق الدم أو ينقطع عن جزء من الدماغ.

ويوجد احتمال أعلى للإصابة بأمراض الكلى وتناول كميات كبيرة من الصوديوم ليس مفيدًا لصحة البالغين.

زيادة الوزن
البرجر غني بالسعرات الحرارية ، وهي السبب الرئيسي لاكتساب الوزن و برجر الدجاج أو حتى برجر البيض البسيط المصنوع في السوق مليء بالجبن ، الكاتشب ، المايونيز ، إلخ، فيحتوي برجر البيض البسيط على أكثر من 500 سعرة حرارية وهي كمية غير صحية بما في ذلك السعرات الحرارية لجميع المكونات ، يحتوي البرجر على 57٪ من إجمالي السعرات الحرارية في اليوم.

مشاكل في الجهاز التنفسي
يصنع البرجر بمنتج لحوم مفصول ميكانيكيًا ومعالج بالأمونيا للقضاء على البكتيريا وتسمى هذه العملية حشو اللحم البقري الأساسي غير المكلف  حيث إنها عبارة عن حفنة من تطويرات الوجبات السريعة التي يمكن تناولها لتناول طعام الغداء.

الأمونيا ليست صحية للجسم و يمكن أن يكون استهلاكها بأي شكل من الأشكال خطرا على الصحة فهو يؤثر على الجهاز التنفسي لجسمنا ويسبب أيضًا تلفًا للجلد.

خطر الاصابة بالسرطان
أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخرًا أن اللحوم الناعمة مادة مسرطنة وأن اللحوم الحمراء هي سبب محتمل للسرطان ويمكن أن يكون كلوريد الأمونيوم وشراب الذرة الفركتوز الموجودان في دقيق الكعكة سببًا للإصابة بالسرطان.

ووفقًا للأبحاث فقد ثبت أن جميع أنواع البرجر وخاصة برجر الدجاج وتُصنع باستخدام 50٪ من الماء جنبًا إلى جنب مع العديد من المنتجات الثانوية مثل العظام والغضاريف والأنسجة العصبية وكذلك الأنسجة الضامة وما إلى ذلك وكل هذه المنتجات الثانوية لها آثار ضارة على الصحة.

خطر الاصابة بمرض السكري
يكون انطلاق الجلوكوزفي الجسم بعد 15 دقيقة من اللقمة الأولى من البرجر مما يزيد إفراز الأنسولين والذي يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى في الساعات القليلة القادمة وكل هذه العملية تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري.

 

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