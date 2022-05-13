طريقة عمل برجر بالجبنة الموتزريلا زي المحلات

قد يعشق الكثير من الاشخاص البرجر ولكن نقدم لكي اليوم طريقة عمل برجر بالجبنة الموتزريلا.

المقادير :

٣/٤ كيلو لحمة مفرومة

جبنة موتزريلا (للحشو)

بهارات (معلقة صغيرة ملح -معلقة صغيره فلفل اسود-معلقة صغيرة ثوم بودر -معلقة كبيرة بصل بودر -معلقة كبيرة ٧ بهارات-رشه قرفة)

٢ بيض

٣ معلقة كبيرة بقسماط مطحون

الطريقة:

نضع البهارات (معلقة صغيرة ملح -معلقة صغيره فلفل اسود-معلقة صغيرة ثوم بودر -معلقة كبيرة بصل بودر -معلقة كبيرة ٧ بهارات-رشه قرفة) علي اللحمة المفرومةمع ٢ بيض و٣ معلقة كبيرة بقسماط ونقلبهم مع بعض حتي يتجانسو

نتركهم في الثلاجة نص ساعة

نقسم اللحمة المفرومة لقطع صغيرة

نقوم بفرد قطعة اللحمة المفرومة علي كيس ثلاجة ونقوم بحشوهابالجبنة الموتزريلا بعد كده نلم اللحمة المفرومة بإستخدام كيس الثلاجة علي شكل دائره

التسوية (نشوح البرجر علي نار عالية علي الوجهين بعد ذللك نقوم بتهدئة النار حتي يتم النضج)

ونقدم سندوتشات