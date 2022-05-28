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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: روسيا ترغب في تحييد أوكرانيا..وأتوقع انتهاء الأزمة خلال شهر

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، تعليقا على الأزمة الروسية الاوكرانية، إن روسيا لها  طلبات  وهي تحييد أوكرانيا  وضمان عدم انضمام أوكرانيا في حلف الناتو، واعتراف أوكرانيا بحق روسيا في جزيرة القرم، وألا يكون لـ أوكرانيا قوة نووية .

وأضاف  سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة “ صدى البلد “،  :”: روسيا تطلب أن تعترف أوكرانيا باستقلال لوجانسك ودونيتسك ”.

وتابع سمير فرج :" ترابيزة المفاوضات يحلها موقف القوات العسكرية على الأرض في الأراضي الأوكرانية".

واكمل سمير فرج :"  روسيا تسيطر على بحر أزوف وتركز روسيا في الفترة المقبلة على اوديسا ،  ثم تجلس روسيا على طاولة المفاوضات ".

ولفت سمير فرج :" خلال الفترة الماضية استطاعت روسيا  السيطرة على أجزاء من جنوب أوكرانيا"، مضيفا:" روسيا استخدمت أساليب جديدة من القتال في  أوكرانيا، وأتوقع انتهاء  الازمة خلال شهر  وتبدأ المفاوضات".

سمير فرج روسيا أوكرانيا أمريكا اخبار التوك شو

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