محمود العسيلي: أبو مكة هيكتب التاريخ انهارده.. وزعلك غالي علينا

حرص الفنان محمود العسيلي، على دعم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، قبل المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، على ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس فى نهائيّ دوري أبطال أوروبا.



وكتب العسيلى فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر قائلا: "‏‏طيب يا جماعة .. في ماتشين في حياتي كلها ماشجعتش فيهم ‎#ريال_مدريد نهائي دوري الأبطال ٢٠١٨ ضد ‎صلاح ودور الـ ٨ في ٢٠٢١ ضد ‎صلاح بردو، والنهارده من غير تردد هاشجع ‎#ليفربول وأبو مكة يكتب التاريخ للمرة التانية.. بنحبك يا صلاح وزعلك غالي علينا اوي".

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم فى التاسعة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة المباراة المرتقبة بين ليفربول ضد ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022 وسط أجواء شديدة الحماسية بين الفريقين.



ويُعتبر المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما من أكثر اللاعبين تألقاً وتأثيراً في موسم 2022/2021، وأبرز لاعبي فريقيهما قبل الموقعة النارية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة.



ويتفوق النجم المصري محمد صلاح على بنزيما، من ناحية القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة مو 100 مليون يورو، فيما تصل قيمة كريم 25 مليون يورو.



ونستعرض أبرز أرقام وإنجازات الثنائي الذهبي في الموسم الحالي قبل صدام نهائي دوري أبطال أوروبا: