ربنا ينصرك ياأسطورة..إبراهيم عبد الجواد يدعم محمد صلاح قبل نهائي دورى الأبطال

حرص الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، على دعم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، قبل المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها فى التاسعة، من مساء اليوم، على ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس فى نهائيّ دورى أبطال أوروبا.



وكتب عبد الجواد فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر قائلا "‏ربنا ينصرك يا اسطورة مصر 🇪🇬الملهم‎ صلاح‎#ريال_مدريد_ليفربول"



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم فى التاسعة مساء اليوم، السبت، صوب ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة المباراة المرتقبة بين ليفربول ضد ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022 وسط أجواء شديدة الحماسية بين الفريقين.



ويُعتبر المصري محمد صلاح والفرنسي كريم بنزيما من أكثر اللاعبين تألقاً وتأثيراً في موسم 2022/2021، وأبرز لاعبي فريقيهما قبل الموقعة النارية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة.



ويتفوق النجم المصري محمد صلاح على بنزيما، من ناحية القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة مو 100 مليون يورو، فيما تصل قيمة كريم 25 مليون يورو.