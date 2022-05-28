غدا.. إعلان شراكة صناعية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم السبت، الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء في الأردن والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بمناسبة زيارتهما إلى الدولة للإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» بين الإمارات الأردن ومصر التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد.

ورحب بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، برئيسي الوزراء الأردني والمصري وحملهما تحياته إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، متمنياً للأردن ومصر الشقيقتين مزيداً من التقدم والازدهار، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وأشاد بن زايد «بالشراكة الصناعية التكاملية» مؤكداً أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث، مشيراً إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها.