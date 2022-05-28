أستاذ فيروسات :حمى الطماطم ليس لها أساس علمي

كشف الدكتور محمد احمد علي، أستاذ علم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، تفاصيل مرض جدري القرود وحمي الطماطم.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" جدري القرود” فيروس قديم ومعرف للجهات الصحية في كل دول العالم".

وأوضح أستاذ الفيروسات:" "حمى الطماطم" ليس لها أي أصل علمي، ولا يوجد مرض يسمى "إنفلونزا الطماطم، لافتا إلي أن العالم أصبح يهتم بالفيروسات بعد فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بجدري القرود، أكد أستاذ الفيروسات:" منذ سنوات طويلة يوجد فيروسات يحدث لها إعادة انتشار بشكلها المعروف، أو بعد تطورها كمتلازمة الشرق الأوسط، لافتا إلي أن الأمر بسيط وليس كما يروج البعض.