الداخلية الكويتية: سقوط إقامة العمالة المنزلية للمتجاوزين 6 أشهر خارج البلاد

أعلـن قطاع شؤون الإقامة الكويتي عـن بدء استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات (العمالة المنزلية) المادة (20) التي مضى على تواجدها خارج البلاد مـدة (6) أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مده تواجدهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 2021/12/1 ومـن ثـم يتم إلغاء اقامتهم تلقائيا بعـد (6) شهور وان كان يحمل إقامة سارية مرور ستة أشهر.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن ذلك يأتي بعدما توقـف هـذا الإجراء في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي فرضت قـيـوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونهـا مـن أجـل مصلحة المواطنين والمقيميـن خـلال تلك الفترة. وفق الراي الكويتية.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للمواطنين بحاله رغبتهم تواجد العمالة المنزليه خارج البلاد لمـدة تـزيـد على (6 أشهر) وعدم سقوطها تلقائيا، التقدم للادارة بطلـب مـن صاحب الشأن او من يمثله قانونا بإذن بالغياب للعمالة المنزلية المتواجدة خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مـدة(6 أشهر).

وقالت إنه يمكن للكفيل أن يتقدم إلى مراكز الخدمة وإدارات شؤون الاقامة بالمحافظات تجنباً لسقوط الاقامة، وذلك قبل نهاية المدة المحددة والتي تنتهي بنهاية دوام يـوم الثلاثاء القادم 2022/5/31، علمـا بـأن الادارة قـد أعلنـت عـن هـذا الموضوع سابقاً.