جدري القرود.. عكاشة: على منظمة الصحة العالمية العمل بعيدا عن المكائد السياسية

قال العميد خالد عكاشة،رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، اتهام روسيا لأمريكا بشأن جدري القرود ادعاءات سياسية.

وأكد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم " المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه سبق وأن اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها السبب وراء انتشار فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية

وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات أنه يجب على منظمة الصحة العالمية تحييد المكائد السياسية التي تقوم بها القوى الكبرى، والقيام بدورها وهو نشر الحقائق العلمية بشأن جدى القرود.

وطالب خالد عكاشة منظمة الصحة العالمية توضيح الحقائق حول اتهام روسيا لأمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود.