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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب 2003 يفوز على دجلة بهدف نظيف وديا

منتخب 2003 يفوز على
منتخب 2003 يفوز على دجلة بهدف نظيف وديا

فاز منتخب مصر مواليد 2003 ، على وادي دجلة بهدف نظيف، سجله اللاعب محيي جمعة في الدقيقة 30 من عمر المباراة الودية التي جرت اليوم السبت، على هامش المعسكر المفتوح للفراعنة الصغار بأحد فنادق القاهرة والذي يستمر حتى يوم 30 مايو الجارى.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني، مكون من: محمود جابر مديرا فنيا ، وكرم مرسي مدربا عاما، حمدي حمدان مدربا مساعدا، إيهاب جلال مدربا لحراس مرمى، الدكتور  ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.

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