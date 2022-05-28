أخبار الزمالك|التفوق على الإسماعيلي .. فيريرا يمنح اللاعبين راحة 3 أيام.. سر استبعاد محمد عواد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالآتي:

الزمالك يكسر لعنة استاد القاهرة بثنائية في شباك الإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا هاماً على نظيره الإسماعيلي 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

الزمالك يفتقد خدمات محمود علاء أمام الداخلية بكأس مصر

تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة الداخلية المقبلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم 13 يونيو المقبل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

فيريرا يكشف سبب استبعاد عواد والاعتماد على أبو جبل في مواجهة الإسماعيلي







أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الأبيض شارك في لقاء طلائع الجيش في الدوري من أجل تجهيزه للقاء نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 3 أيام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام عقب الفوز على الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

أسامة نبيه: فوز الزمالك على الإسماعيلي مهم قبل فترة التوقف الدولي







أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية الانتصار الذي تحقق اليوم السبت علي حساب الإسماعيلي في الدوري الممتاز.



