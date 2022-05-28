عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك|التفوق على الإسماعيلي .. فيريرا يمنح اللاعبين راحة 3 أيام.. سر استبعاد محمد عواد

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالآتي:

 

الزمالك يكسر لعنة استاد القاهرة بثنائية في شباك الإسماعيلي

 

 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا هاماً على نظيره الإسماعيلي 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

 

الزمالك يفتقد خدمات محمود علاء أمام الداخلية بكأس مصر

 

تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة الداخلية المقبلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم 13 يونيو المقبل للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

فيريرا يكشف سبب استبعاد عواد والاعتماد على أبو جبل في مواجهة الإسماعيلي


 


أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الأبيض شارك في لقاء طلائع الجيش في الدوري من أجل تجهيزه للقاء نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.

 

فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 3 أيام

 

 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام عقب الفوز على الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

 

أسامة نبيه: فوز الزمالك على الإسماعيلي مهم قبل فترة التوقف الدولي


 


أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية الانتصار الذي تحقق اليوم السبت علي حساب الإسماعيلي في الدوري الممتاز.


 

 

لاعبي الزمالك كأس مصر الدوري الممتاز الدوري المصري الفريق الأول محمود علاء نادي الزمالك الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

ترشيحاتنا

حاسة بظروف الناس .. ماكينة ATM تصرف الأموال بالضعف .. ماذا حدث؟

الحزن يُخيم على الأردن.. الملك عبدالله يُشيع والد زوجته إلى مثواه الأخير

15 دقيقة.. غياب للفرص في نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

طائرة مشجعي الأهلي تصل المغرب.. و4 رحلات أخرى خلال ساعات

نصائح بسيطة تحميك من مرض جدري القرود .. تعرف عليها

إعلامية عن هروبها يوم زفافها: أخذت فستاني ومشيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

داخل مختبراتها بنيجيريا.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ