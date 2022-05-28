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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

وصل اليوم الى المغرب عدد كبير من جماهير النادى الأهلى لمساندة ومؤازرة فريق الكرة فى مباراته المهمة والمصيرية أمام الوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال افريقيا .

 

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى التاسعة مساء الإثنين المقبل باستاد مركب محمد الخامس فى نهائى دوري أبطال افريقيا .

 

وبمجرد وصول الجماهير رددت الهتافات المدوية باسم النادى الأهلى ورددت الأناشيد والأغانى الخاصة بجماهير النادى الأهلي .

 

وكان الشركة الوطنية مصر للطيران، قد أعلنت عن وصول أولى رحلاتها التى أقلعت اليوم السبت؛ من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار الملك محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط لسفر مشجعى فريق النادى الأهلى .

 

وحسب مصادر، في مطار القاهرة الدولي، من المقرر أن تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران غدا الأحد رحلة ثانية لنقل مشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق في المباراة المرتقبة بنهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة لها بعد غدا الاثنين بالمغرب .

 

وأشارت المصادر إلي أنه من المقرر أن تسيير الشركة بعد غدا الإثنين، 3 رحلات منها رحلة منتظمة ورحلتين عارضتين تقل المشجعين فى رحلة سريعة فى الذهاب والإياب يوم المباراة .

 

وقررت شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك” تخفيض أسعار برامج سفر مشجعي النادي الأهلي بالمغرب بمعدل 3 آلاف جنيه لكل برنامج، حيث تم تخفيض سعر برنامج اليوم الواحد من 14 ألف و 950 جنيه، إلي 12 ألف جنيه، شاملة تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية.

 

وطرحت مصر للطيران للسياحة، برنامج آخر لحضور مباراة الأهلي والوداد بسعر 18 ألف جنيه لمدة 4 أيام يشمل تذاكر الطيران علي خطوط مصر للطيران المنتظمة وتذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم بالإصافة إلي رحلة سياحية.

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