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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة عوض تستعرض أنوثتها بفستان جلد أسود.. صور

جميلة عوض
جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها بصورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت جميلة عوض في الصورة مرتدية فستان جلد، مكشوف باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها،  واعتمدت مكياج جذاب.


يذكر ان اخر اعمال جميلة عوض فيلم "عروستى" بطولة احمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه فى إطار درامي رومانسي كوميدي عن علاقة شاب وفتاة وانطباع كل منهما عن فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة وعن فكرة الزواج.

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٨_٢٠٣٨٠٩
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