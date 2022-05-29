لميس الحديدي تشن هجوما على أحمد كريمة عن الزواج الثاني

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستا ذ الفقه المقارن المثيرة للجدل حول الزواج الثاني قائلة : " تصريحات الدكتور كريمة خرجت بعد تصريحات الدكتورة مايا مرسي حول محددات قانون الاحوال الشخصية وتصريحاتها للبرنامج ودخل بعدها الدكتور كريمة في سجال " .

وتابعت عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON: الدكتور كريمة انزعج من ذلك وقال أنه ليس من حق النساء أن يطلبن ذلك".

أضافت معلقة : الدكتور كريمة قال الزوج المتغرب مراته تساعده على الزواج الثاني عشان مايقعش في الغلط لكن ملناس دعوة بالست المرمية هنا وجوزها بعيد عنها بتربي عيالها وهي تتصرف ".

وعرضت لميس الحديدي تصريحات سابقة أدلى بها الامام الاكبر الشيخ أحمد الطيب في أكتوبر 2019 تحدث فيها أن الزواج الثاني عليه قيد وأنه مشروط بالعدل ودونه تسقط تلك الرخصة ".



وتابعت : هذا الجدل من الدكتور كريمة وغيره قبيل مناقشة قانون الاحوال الشخصية مش هيخوفنا ولا هيخلينا نتراجع عن مطالبات ونعرف أننا سنخوض تلك المعركة لتحقيق أعلى قدر من تلك المطالبات لنساء في هذا القانون الجديد ".