وزير الخارجية الأمريكي يوجه الشكر للحكومة المصرية..تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجه الشكر للحكومة المصرية لموافقتها على الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تبدأ الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة قريبا.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث ونظيره المصري سامح شكري الوضع في اليمن وأهمية الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء.

و أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي يوم السبت، ضرورة العمل المشترك للحد من آثار الأزمات العالمية المستمرة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في جميع أنحاء العالم.

وبحث شكري وبلينكن التطورات الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المستقبل القريب، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

كما أكد الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق بشأن مختلف الملفات بين مصر والولايات المتحدة والعمل على تعزيز هذه العلاقات في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

تحتفل مصر والولايات المتحدة في عام 2022 بالذكرى المئوية لعلاقاتهما الدبلوماسية التي أقيمت في عام 1922.

والتقى شكري الشهر الماضي بلينكن في واشنطن، حيث بحثا سبل توطيد العلاقات الثنائية وتناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية.