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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تحذر المستخدمين من تثبيت تطبيقات أندرويد على أجهزتهم.. وميزة مهمة في فيسبوك تختفى من هواتف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميزة مهمة في فيسبوك تختفى من على هواتف آيفون.. تفاصيل

 

اختفت واحدة من أهم ميزات فيسبوك والتى يفضلها الكثير من المستخدمين، حيث أبلغ عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون عن اختفاء ميزة الوضع المظلم على هواتفهم دون سبب واضح .  


ثغرات أمنية.. مايكروسوفت تحذر المستخدمين من تثبيت تطبيقات أندرويد على أجهزتهم


حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات جميع المستخدمين من وجود ثغرات أمنية خطيرة يمكنها أن تدمر الأجهزة التى توجد في عدد من تطبيقات الأندرويد التى يقوم المستخدمون بتحميلها  .  

 

سناب شات يطرح ميزة جديدة للمستخدمين لمشاركة الذكريات

 

طرح تطبيق سناب شات Snapchat ميزة جديدة للمستخدمين تسمى "Shared Stories" أو القصص المشتركة، التى تتيح للمستخدمين إنشاء قصص مع الأصدقاء ويمكن استعادتها معهم ، كما سيتم تنبيه المشتركين في القصة إذا تم حظر شخص ما من المجموعة.

 

أفضل طرق التحكم في الهواتف الذكية للأطفال ومنع تعرضهم للمواقع الضارة


تساعد أدوات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية على حماية الأطفال من التعرض لأى مشكلات متعلقة بالعنف أو الاعتداء الجنسي أو الابتزاز من المستخدمين الأكبر سنا وبدونها يتعرض الأطفال وآبائهم إلى مشكلات كبيرة عند استخدام أطفالهم للهواتف الذكية ودخولهم على مواقع التواصل الاجتماعي.  

 

خبراء: إيلون ماسك يخفض قيمة صفقة تويتر إلى 35 مليار دولار أو ينسحب


يواجه رجل الأعمال إيلون ماسك ضغوطا شديدة بسبب عدم إكماله صفقة الاستحواذ على تويتر، والتى اتهمه فيها عدد من مستثمري تويتر في دعوى قضائية بتلاعبه في الأسعار، وفي الوقت نفسه يواجه تحقيقا من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لعدم إتمام الصفقة.  


بأسهل الطرق.. كيفية تخصيص خلفية متصفح أجهزة Chromebook

 

يفضل الكثير من المستخدمين أجهزة Chromebook لتميزها بالسرعة والسهولة في تنفيذ المهام حيث تعمل الأجهزة بنظام تشغيل Chrome الذى يحتوى على عدد كبير من خدمات جوجل، مع عدد من ميزات الأمان.  

 

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