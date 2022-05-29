الطقس اليوم.. الأرصاد: تجنبوا أشعة الشمس من 12 ظهرا حتى 3 عصرا

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على السلوم.

وتبقى الظاهرة المؤثرة في الطقس اليوم، هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح خلال الطقس اليوم، كالتالي:

١-الإكثار من تناول السوائل

٢-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة( من الساعة ١٢ : الساعة ٣ عصرا ) .

٣-يفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

وقالت هيئة الأرصاد " نستطيع خلال الفترة القادمة إرتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل والنهار".