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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متابعة لـ شيرين عبد الوهاب: إنتي حامل ومش عايزة تقولي.. والفنانة ترد:ربنا يهديكي

صدى البلد

وجهت إحدى متابعات الفنانة  شيرين عبد الوهاب سؤالا لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”. 

وقالت بسمة إحدى متابعات شيرين “ انت رجعتى لـ حسام وحامل ومش عايزة تقولى بتعملى دعاية للألبوم بتاعك أنا مصدومة فيكى”.

وردت شيرين قائلة: “ يا بسمة ربنا يهديكى أنا ليه أعمل كده فى السر ”. 

 

يذكر أن وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة هامة للفنانة شيرين عبد الوهاب، في أزمتها الأخيرة مع المطرب حسام حبيب، مشيرة إلى أن هذه الأزمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، لشيرين عبد الوهاب، "في أوقات الواحد لازم ياخد قرار حتى لو القرار ده هيقطع نفسه، وخلي بالك إنتي عندك ولاد، وهما بيعيشوا معاكي كل شيء، ومحتاجة تركزي في هذا الأمر".

وأضافت مفيدة شيحة، أن شيرين عبد الوهاب في حالة حب وإنكار وخايفة لتقوم نفسها متبقاش موجودة، موجه حديثها للفنان شيرين عبد الوهاب.

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أنه مشكلة الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب أن شيرين تحب حسام حبيب.

شيرين شيري انستجرام حسام حبيب مفيدة شيحة الفنانة شيرين عبد الوهاب

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