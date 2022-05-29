ميدو: حديثي عن ساحر أنشيلوتي لم يكن دعابة

قال أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، إن حديثه عن تواجد ساحر أفريقي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لم يكن من قبيل الدعابة.

وتوج أنشيلوتي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت على ملعب (دو فرانس).

وأكد ميدو عبر قناة (المحور)، أنه يملك معلومات بأن أنشيلوتي لديه ساحر سنغالي يتعامل معه باستمرار منذ فترة طويلة وليس في المرحلة الأخيرة مع ريال مدريد.

وأوضح أن ريال مدريد استحق التتويج بعد تخطيه عقب أندية كبرى، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

وأشار إلى أن ليفربول فعل كل شئ ضد ريال مدريد ولكن تيبو كورتوا حارس الريال صنع الفارق وتصدى لعدة كرات مؤثرة ويستحق أن يكون رجل المباراة بلا منازع.

وأضاف: "العالم بأجمعه كان يعلم أن ريال مدريد سيحقق الفوز على ليفربول، نظرا لخبراته الأوروبية، يعلمون جيدا كيفية الفوز باللقاءات النهائية".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.