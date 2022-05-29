روسيا تقرر تأجيل الاستفتاء على ضم خيرسون حتى يتوقف القتال

قال نائب رئيس الإدارة الروسية المعينة في خيرسون المحتلة إن المنطقة لن تجري استفتاء على الانضمام رسميا إلى روسيا حتى يتوقف القتال في خيرسون والمناطق القريبة من أوديسا وميكولايف.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية في خيرسون، يوم السبت إنه "لا توجد حاليا محادثات حول استفتاء".

وأضاف ستريموسوف:"سنعلن لاحقا متى يجري نوع من التصويت أو الاستفتاء، لكنه لن يكون اليوم، ولن يكون غدا لأن مهمتنا الأولى هي استعادة النظام وتنظيم نظام إدارة في منطقة خيرسون".

وكان مسؤولون أوكرانيون قد حذروا في وقت سابق من أن القوات الروسية والإداريين المعينين من قبل روسيا يستعدون لإجراء استفتاء صوري من شأنه أن يعكس الجهود الروسية المماثلة في دونباس لإنشاء جمهوريات انفصالية في عام 2014.

وتخضع المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا للسيطرة الروسية منذ بداية الغزو في أواخر فبراير شباط. تحدث أكثر من عشرة أشخاص إلى "سي إن إن" في وقت سابق من هذا الشهر عن رحلاتهم المرعبة خارج المنطقة المحتلة ، مما رسم صورة حية لثقافة الخوف الموجودة هناك الآن.

وفي حين يبدو أن خطط الاستفتاء قد تم تقليصها، قال ستريموسوف مؤخرا إن السلطات الموالية لموسكو في خيرسون ستطلب قاعدة عسكرية روسية. وقال أيضا إن الإدارة المدعومة من روسيا تمضي قدما في خطط لإنشاء 'نظام مصرفي' جديد سيتم 'دمجه بالكامل' في النظام الروسي.