الدولار يسجل 18.61 .. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 29- 5 -2022.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.61 جنيه للبيع، و18.55 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.95 جنيه للبيع و19.77 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.48 جنيه للبيع و23.28 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 60.87 جنيه للبيع و58.34 للشراء.