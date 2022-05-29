المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية العمالية|8 إجراءات و5 رسائل هامة للاتحاد العام

انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

محمد سعفان وزير القوى العاملة،

الانتخابات النقابية العمالية

ويشارك في المرحلة الثانية من الانتخابات النقابية العمالية والمقرر لها اليوم الأحد وغدا الإثنين 29-30 مايو 2022، نحو 2 مليون و573 ألف عامل أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

وتشمل المرحلة الثانية 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بـ: الاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، أن كافة إجراءات الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تشكيل غرفة عمليات مركزية مستمرة داخل ديوان الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظة.

وتكون مهمة غرفة العمليات الأساسية تسهيل العملية الانتخابية ومتابعة أي معوقات أمام اللجان لتذليلها فورا، بحيث تصل للمستوى اللائق من العملية الانتخابية وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى نتائجها وكل عملياتها وإجراءاتها تحت إشراف قضائي نزيه وعادل، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات لتذليلها قبل حدوثها.

وأضاف سعفان: هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها الدورة الانتخابية الحالية، وهي أن الوزارة أعلنت عن حاجتها إلى مشرفين للعملية الانتخابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهات أخرى بمكافآت مجزية، حتى يستطيع كل العاملين بالمديريات القيام بأعمالهم المنوطة بهم داخل المديريات كل في الإدارة القائم عليها، للاهتمام بمصالح المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، وكذلك تسجيل ورصد كل الإجراءات التي تتم خلال العملية الانتخابية بصورة صحيحة من قبل المختصين، مؤكدا أن "الوزارة لا تتدخل في العمل النقابي، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط".

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة والعاملين بديوان عام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة يتابعون الليل بالنهار على مدار أكثر من شهرين كخلية نحل للإعداد لهذه الانتخابات للخروج بها في أبهى صورها.

ومن جانبه دعا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الملايين من العمال المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي بدأت فعالياتها الأحد الماضي، 8 مايو 2022، بفتح باب الترشح للمرحلة الأولى وتنتهي نهاية يونية المقبل.

القيادي العمالي مجدي البدوي

الانتخابات والمطالب العمالية

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه يجب على العمال إحسان اختيار مرشحهم، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة بمواصفات محددة، لذا يجب أن يكون النقابي مثقف ومدرب ليستطيع التعامل مع التكنولوجيا والقوانين، لأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة أكدت على ضرورة تثقيف العمالة وتدريبهم لذا يجب أن يكون النقابي مثقف ومدرب ولديه قدر كافي من المعرفة بالقوانين، ومعرفة قوانين التفاوض ليستطيع التفاوض مع صاحب العمل.

وأضاف البدوي - في تصريحات لـ"صدى البلد": أناشد العمال بالبعد عن اختيار المرشح عن القبلية والقرابة، فيجب على العمال اختيار من يستطيع تمثيلهم بحق خاصة في هذه المرحلة الجديدة، مؤكدا: "نحن نريد تمثيل نقابي يليق بالجمهورية الجديدة".

وتابع البدوي عن مطالب العمال واحتياجاتهم، إن مطالبنا تطوير الشركات وحسن إدراتها وتطوير قطاع الأعمال العام، وأن يدار قطاع الأعمال العام بشكل اقتصادي واستثماري، نريد تزويد الشركات وعمل شركات جديدة، مضيفا: "نحن مع القطاع الخاص ولكن يبني لنفسه بدلا من أن نسلمه نحن الشركات".

وواصل البدوي حديثه، قائلا: أحيانا نحتاج لعمل توازن في السوق ففي الفترة الأخيرة كان ينزل الجيش في السوق من خلال شركة (أمان) لعمل توازن في السوق نتيجة لارتفاع الأسعار الذي يتسبب به بعض المستثمرين، وتساءل: "لماذا لا نطور شركات القطاع العام لتعمل مع القطاع الخاص على توازن السوق؟".

وأضاف: "نريد مشروعات استثمارية كبيرة كثيفة العمالة للقضاء على البطالة؛ لأن لدينا أعداد من البطالة".

وشدد على أنه يجب أن تكون كل مراحل التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تكون منظومة متكاملة في كل مراحلها، ابتداء من دراسة الجدوى وحتى بيع المنتج.

واختتم: "يجب الانتهاء من قانون العمل الموجود الأن في مجلس النواب والتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية والإسراع في تطبيق قانون التأمين الصحي وتطوير آلية المجلس القومي للأجور ليكون به قرارات ملزمة بالنسبة للقطاع الخاص".

وزارة القوى العاملة

تعليمات مهمة بشأن الانتخابات

وأصدر أمين عام اللجنة العليا للانتخابات مدحت الغمراوي تعليمات بشأن إجراءات إدارة الصندوق الانتخابي، وذلك في إطار التنظيم لإجراءات (التصويت والفرز) لانتخابات اللجان النقابية العمالية في مديرية القوى العاملة بالقاهرة وفروعها بالمديريات الأخرى.

وألزمت التعليمات، أن تبدأ لجان الانتخاب في مباشرة مهامها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً وفي حالة وجود عدد من الناخبين بمقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، ولا ينتهي العمل إلا بعد انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.

كما نصت التعليمات على أنه "يجب التأكد من أن صندوق الانتخاب فارغ من أي ورق أو قصاصات أو مستندات على أن يكون ذلك أمام جميع الحاضرين حتى يطمئن الجميع من فراغ الصندوق قبل بدء العملية الانتخابية، ويجب غلق الصندوق الانتخابي بالشمع الأحمر أو بالاقفال مع سداد الفتحة الخاصة بالاقفال بالشريط اللاصق المقوي والشمع ويحتفظ رئيس اللجنة مفتاح القفل".

وأكدت التعليمات عدم جواز لرئيس اللجنة مغادرة مقر الانتخاب لأي سبب من الأسباب، وفي حالات (الصلاة ، والغذاء أو وإلخ ) يتم غلق مقر الانتخاب ولا يسمح بتواجد أحد بالداخل، ويحظر توجيه الناخبين بالتصويت لأحد المرشحين دون غيره، أو التدخل في عملية التصويت، وتولي رئيس اللجنة التعامل بنفسه مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الإدلاء بالأصوات لهم حسب حالتهم.

وأشارت التعليمات إلى أنه يتم فرز الأصوات بمقر الانتخاب، أو بأي مقر مناسب آخر طبقا للمقتضيات التي تراها اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات، واثبات ذلك في المحضر، ولي جميع الأحوال يجب أن يحرر رئيس اللجنة، محضرا يثبت فيه نتائج الفرز، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها.

ونوهت التعليمات: يجب وضع استمارات إبداء الرأي وكشوف الجمعية العمومية بالصندوق الانتخابي وغلقه بالشمع الأحمر، أو بالإقفال مع الشريط اللاصق والشمع، وتسليمه للموظف المسئول من الشئون الإدارية أو إدارة اأمن بالمنشأة وتوقيعه باستلام الصندوق على سبيل الأمانة، وعلى رئيس اللجنة الفرعية أن يسلم محاضر التصويت والفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب بمديرية القوى العاملة المختصة.

ويرسل رؤساء اللجان الفرعية صور محاضر التصويت والفرز إلى رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الانتخاب بالمركز الرئيسي للمنشأة بأي وسيلة من وسائل التواصل، ويلتزم رؤساء اللجان المشرفين على الانتخابات بإرسال محاضر التصويت والفرز علي رقم واتساب 01122604477، ولا يجوز مغادرة اللجنة قبل الرد بالتأكيد من مجموعة العمل المشكلة بالوزارة علي مراجعة محاضر التصويت والفرز، وفي حالة وجود أي استفسار أو عقبات أثناء إجراءات الانتخاب أو الفرز يتم الاتصال على ذات الرقم سالف الذكر، وعلى رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات والمختصين ضع أحكام هذه التعليمات موضع التنفيذ.