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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب عبر انستجرام : مش هتجوز تاني أكيد

صدى البلد

ردّت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد متابعيها وجه سؤالاً لها عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وسأل أحد متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب على إنستجرام قائلًا: ممكن تتجوز تاني.

وردت شيرين قائلة: في الوقت اللي بتسأل فيه دا أكيد هقول لا.

متابعة لـ شيرين عبد الوهاب: إنتي حامل ومش عايزة تقولي.. والفنانة ترد:ربنا يهديكي

شيرين عبد الوهاب ترد على أحد متابعيها: لو رجعت لـ حسام حبيب كنت هقول


يُذكر أن وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة هامة للفنانة شيرين عبدالوهاب، في أزمتها الأخيرة مع المطرب حسام حبيب، مشيرة إلى أن هذه الأزمة سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، لشيرين عبدالوهاب، "في أوقات الواحد لازم ياخد قرار حتى لو القرار ده هيقطع نفسه، وخلي بالك إنتي عندك ولاد، وهما بيعيشوا معاكي كل شيء، ومحتاجة تركزي في هذا الأمر".

وأضافت مفيدة شيحة، أن شيرين عبد الوهاب في حالة حب وإنكار وخايفة لتقوم نفسها متبقاش موجودة، موجه حديثها للفنان شيرين عبد الوهاب.

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أنه مشكلة الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب أن شيرين تحب حسام حبيب.

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