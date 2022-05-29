مساء الثلاثاء.. قطع المياه لمدة 7 ساعات ببعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق : (بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته ) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق ١ /٦/ ٢٠٢٢.



وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الأوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتي كوبري الخشب، الأمر الذي يستلزم قطع المياه ؛ لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر ٣٠٠ مم من الزهر المرن بديلاً لخط المياه القديم قطر ٣٠٠ مم من الاسبستوس.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.