حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية حيث أجابت على عدد من تساؤلات الجمهور ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب.

زواج شيرين عبد الوهاب

ردّت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أحد متابعيها بعدما وجه سؤالاً لها عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وسأل أحد متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلًا: ممكن تتجوز تاني؟.

وردت شيرين قائلة: في الوقت اللي بتسأل فيه دا أكيد هقول لا.

عودة شيرين لـ حسام

وسأل أحد متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب على إنستجرام قائلا: "إنتِ حقيقي رجعتي لحسام؟».

وردت شيرين قائلة: “أساس الجواز والطلاق الإشهار، ولو كنت رجعت كنت هقول”.

حمل شيرين عبد الوهاب

وقالت بسمة إحدى متابعات شيرين: “انت رجعتى لـ حسام وحامل ومش عايزة تقولى بتعملى دعاية للألبوم بتاعك أنا مصدومة فيكى”.

وردت شيرين قائلة: “يا بسمة ربنا يهديكى أنا ليه أعمل كده فى السر”.

حفلات شيرين عبد الوهاب فى مصر

وسأل أحد متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب على إنستجرام قائلا: “ليه مفيش حفلات في مصر زي زمان؟”.

وردت شيرين قائلة: “ان شاء الله شهر ٨”.

كما كشفت شيرين عبد الوهاب عن تقديمها أغنية فى القريب العاجل من ألحان تامر عاشور بعنوان “هتخلص عليكم”.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: "عندي حفلة الفترة الجاية في ختام مهرجان قرطاج.. والفترة الجاية هنزل أغاني سنجل وكل فترة هنزل مجموعة أغاني".

وردت شيرين عبد الوهاب على سؤال لأحد متابعيها عن بدايتها الفنية وكيف دخلت عالم الفن لتجيب شيرين قائلة: “دخلت مجال الفن عن طريق جيران لينا زمان، هما اللي عرفوني بأول شخص له علاقة بالفن، وأرى أن الثروة بالنسبة ليا هي الحب والانتشار اللى وصلت له، ومقدرش أعدها لكن الفلوس بتروح”.

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