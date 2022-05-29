أعلى عائد شهري.. تفاصيل أحدث شهادة لبنك البركة

أعلن بنك البركة عن طرح شهادة إدخار لمدة ثلاث سنوات بأعلى عائد شهري في البنوك المصرية حيث تقدم الشهادة الجديدة للعملاء عائد شهري متغير لا يقل عن ١٤٪ ويبدأ الحد الأدنى للإيداع والتمتع بمميزات الشهادة الجديدة من ١٠٠٠ جنيه ومضاعفتها. وتهدف الشهادة الجديدة إلى تقديم منتجات مصرفية تنافسية للعملاء تشجيعاً لكافة العملاء من كافة الفئات الاقتصادية للبدء في خططهم وتحقيق الاستقرار.

وصرح حازم حجازي -الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة " إن إطلاق الشهادة الجديدة يعكس قدرة البنك على التنافس بقوة في السوق المصري الواعد من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات قاعدة عريضة من العملاء وتتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري. مازال لدينا العديد من المفاجآت التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة والتي تهدف جميعها لزيادة حصة البنك في السوق المصري والتوسع ليس فقط على صعيد خدمات التجزئة المصرفية ولكن في كافة القطاعات التي يعمل بها البنك."

وفي هذا السياق، أضاف عبد العزيز سمير – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك البركة - " إن هدفنا الرئيسي دوماً هو فهم الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والمتغيرة لكافة العملاء بل والاستجابة لمتغيرات السوق أيضاً ومن هنا جاء إطلاق الشهادة الجديدة التي تعد الأولى من حيث العائد التي تقدمه أو عدد السنوات أو الحد الأدنى للإيداع، نعمل جاهدين من خلال استراتيجية مدروسة على تعزيز محفظة منتجات التجزئة المصرفية للبنك بخيارات مختلفة وبعوائد تتنوع ما بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي أو مع نهاية مدة الوعاء الادخاري."

يذكر أن بنك البركة قد أعلن مؤخرا القوائم المالية المجمعة، خلال الربع الأول من ٢٠٢٢، وكشفت نتائج أعمال بنك البركة عن تحقيق صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي وبلغت نحو ٣٦٩ مليون جنيه مقارنة بمبلغ ٢٦٨مليون جنيه عن الربع الأول لعام ٢٠٢١ وذلك بزيادة بنسبة ٣٧,٥٠ ٪ .وارتفع صافى العائد بنسبة ١٣,٦٪ ليصل إلى ٧١٩ مليون جنيه مقارنة بحوالي ٦٣٣ مليون جنيه عن الربع الأول لعام ٢٠٢١.