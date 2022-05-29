نوستالجيا.. فاتن حمامة تكشف سبب تدخلها بعمل المخرجين وأحب الأفلام إليها.. فيديو

حلت ذكرى ميلاد الفنانة فاتن حمامة الجمعة الماضية والتي تعد واحدة أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية ، حيث إنها من مواليد 27 مايو عام 1931 .

ونشر الصحفي طاهر البهي تسجيلا لحوار سابق أجراه مع الفنانة فاتن حمامة، بمشاركة الكاتبة الصحفية إقبال بركة.

وكشفت فاتن حمامة عن حلم يراودها قبل عرض أي فيلم قائلة : يراودني نفس الحلم وأنا أدخل إلى قاعة السينما، لكن ما أن انتهي من التمثيل لا يراودني هذا الحلم.

كما تحدثت فاتن حمامة عن سبب تدخلها في عمل المخرج وطلبها تعديلات المشاهد وقالت: طول عمري وأنا اعتقد أن الفنان لابد أن يشعر ويحس بكل شيء في الشخصية حتى يستطيع تقديمها، أحيانا يطلبون مثلا أن أجلس وأنا أقول كلمة ما، أرفض تنفيذ هذا الطلب يظن المخرج أنه تدخل في عمله، لكن الحقيقة أنني لا أشعر في هذه اللحظة أنني أريد أن أجلس وأنا أتحدث.

كما كشفت فاتن حمامة عن أحب الأفلام لقلبها من خلال حوارها مع الكاتب الصحفى طاهر البهى :" وقالت أن فيلم الحرام من أقرب الأفلام إليها لصعوبة تصويره ".

يذكر أن ولدت الفنانة فاتن حمامة لأب من كبار الموظفين في وزارة المعارف وقد كان يعمل بمدينة المنصورة.

كان للفنانة فاتن حمامة ثلاثة أشقاء هم منير وليلى ومظهر، وقد أحبت الفن منذ سن مبكرة جدًا حين اصطحبها والدها لسينما عدن بالمنصورة وشاهدت فيلم لآسيا داغر، وقد روادها حلم التمثيل من حينها

بدأت فاتن حمامة حياتها الفنية من خلال فيلم رصاصة في القلب مع الفنان محمد عبد الوهاب حين كانت طفلة ، ثم شاهدها يوسف وهبي وقدمها في فيلم ملاك الرحمة ثم في فيلم لقناع الأحمر.

بعدها التحقت فاتن حمامة بمعهد التمثيل في دفعته الأولى بعد أن أسسها الأكاديمي والفنان الراحل زكي طليمات، وتزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار.

قدمت فاتن حمامة عدة أفلام ناجحة من إخراج زوجها حتى حدث الانفصال عام 1954 ، وتزوجت بعدها بعام من الممثل العالمي عمر الشريف الذي اشتركت معه للمرة الأولى عام 1954 بفيلم صراع في الوادي الذي كان أول أفلامه.