أول زيارة خارج كييف منذ الحرب.. زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في خاركيف

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوات في مدينة خاركيف، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها رسميًا خارج العاصمة كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، نقل موقع مكتب الرئيس الأوكراني عن زيلينسكي قوله للجنود "إنكم تخاطرون بحياتكم من أجلنا جميعًا ومن أجل بلدنا"، مقلدًا أفراد الجيش الأوكراني في خاركيف أوسمة الحرب.

الرئيس الأوكراني في أول زيارة خارج كييف منذ الحرب الروسية

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الوقت حتى تحرير أوكرانيا يصبح أقصر كل يوم، وأن الأمر “مسألة وقت” قبل أن تستعيد البلاد المكاسب الروسية.

وأضاف: “أوكرانيا ستستعيد كل شيء من روسيا، هذا أمر حتمي، وهي مسألة وقت فقط. كل يوم في هذا الوقت نفسه، الوقت حتى التحرير يقصر. كل ما نقوم به هو من أجل هذا”.

وأشار إلى أن الوضع في دونباس لا يزال صعبًا، لا سيما في مناطق سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وباخموت وبوباسنا.

وأوضح الرئيس الأوكراني: “قبل كل شيء، فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة، نقترب كل يوم من تفوق عدونا عدديًا”.

وأضاف: “سنهيمن على المحتلين بقوة الضرب التكنولوجية والتقليدية. يعتمد الكثير على شركائنا. إنهم مستعدون لتزويد أوكرانيا بكل ما هو ضروري للدفاع عن الحرية. لذلك أتوقع أخبارًا جيدة عن هذا بالفعل، الأسبوع المقبل”.