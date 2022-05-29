العثور على طفلة رضيعة بمشروع 247 في حدائق أكتوبر.. صور

عثرت الأجهزة الأمنية في الجيزة، على طفلة حديثة الولادة في حدائق أكتوبر.

وكان بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من الأهالي أفاد العثور على طفلة رضيعة خلف عقار بمشروع 247 في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

طفلة حدائق أكتوبر

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطفلة بالغة من العمر شهر وعُثر عليها خلف أحد العقارات في حدائق أكتوبر ملفوفة في قطعة قماش.

طفلة أكتوبر

تحرر المحضر اللازم، وتم نقل الطفلة إلي مستشفى لتقديم الرعاية اللازمة لها، وأخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.