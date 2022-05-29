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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نتائج القرعة.. 68 ألف و660 مواطن تقدموا بطلبات لـ الحج السياحي 2022

الحج السياحي
الحج السياحي

انطلقت منذ قليل فعاليات إعلان قرعة الحج السياحي، والتى سيتم من خلالها اختيار أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام 1443 هجريا.

وأعلن سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، عن أعداد المتقدمين للحج السياحي، موضحا أنهم بلغوا ٦٨٦٦٠متقدم، منهم ٩٣٤٥ متقدم لمستوى الخمس نجوم، بينما الحج الاقتصادي ٥٩٣١٥ متقدم.

وأشار الي أن إجمالي عدد الطلبات التى تم ادراجها ٥٠٧٤٣ ارتباطا.

وجرت القرعة الالكترونية بحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة وأعضاء لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج و العمرة بالوزارة.

يذكر أن  ضوابط وزارة السياحة و الآثار حددت مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:

- مستوي الخمس نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ بـ177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 2760 تأشيرة.

- مستوى الحج الاقتصادي: تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 6440 تأشيرة.

علما بأن هذه الاسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.

كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتي:

- (30000) جنيه للمستوي خمسة نجوم.

- (20000) جنيه للمستوي الاقتصادي.

 

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