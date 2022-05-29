تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة المصري في الدوري الممتاز على استاد برج العرب.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد برج العرب في إطار لقاءات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - أحمد فتحي - إيريك تراوري - محمود صابر - دودو الجباس - هشام محمد - أحمد توفيق - حسين السيد - إبراهيم عادل

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب بوسف نادر.