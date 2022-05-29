فستان أنيق.. كيم كاردشيان تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة.. شاهد

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أنظار جمهورها ومتابعيها بعد نشرها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وارتدت كيم كاردشيان فستانا كب باللون الأسود ، أبرز لون بشرتها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة بسيطة وغير متكلفة، واختارت مكياجا بسيطا، وغير متكلف حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل والاى لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.



وأكملت كاردشيان إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرطين باللون الفضي، مع أسورة، نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

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وأحاطت الشائعات بنجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية، كيم كارداشيان، 41 عاما، منذ نوفمبر الماضي، حول خبر ارتباطها بالممثل الكوميدي، صاحب الـ28 عاما، بيت ديفيدسون، في أول علاقة رومانسية لها بعد الانفصال عن زوجها السابق كاني ويست.



وتمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، وأعلنت كيم من خلال إنستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.