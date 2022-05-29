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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالسويس

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم ط ج أ 1997 طريق عيون موسى امام مزار عيون موسى شرق نفق الشهيد أحمد حمدى. 
تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس بلاغا بالحادث و4 مصابين ووجه بنقلهم إلى مستشفى السويس العام.
تبين من التقرير الطبى أن المصابين هم أية عبدالنبى السيد 26 سنة من المنوفية مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر والرضيعة صوفيا محمود حمدى محمد سن 4 أشهر من المنوفية مصابة باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات ومحمود حمدى محمد 34 سنة من المنوفية مقيم فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مصاب باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحمدى محمود حمدى سن 4 سنوات من المنوفية مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

طريق السويس شهيد طنطا المخ منوف محافظة جنوب سيناء مدين الطب انقلاب سيارة المنوفية اصابة

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