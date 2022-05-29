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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 عمال تحت أنقاض بيارة صرف صحي بقرية كوم عبود بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية كوم عبود التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مساء اليوم مصرع 3 عمال عقب سقوطهم داخل بيارة الصرف الصحي بذات القرية .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عمال آخرين عقب انهيار غرفة بيارة الصرف الصحي وتم نقلهم لمستشفى بسيون المركزى ، لتلقى العلاج اللازم وتحويل الحالات الحرجة إلي مستشفي كفر الشيخ العام .

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 تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول  سقوط 3 عمال بيارة صرف صحي بقرية كوم عبود التابعة لمركز بسيون ، يعملون في المشروع لدى أحد المقاولين حال قيامهم بإنشاء مشروع الصرف الصحي  وتم نقل جثامين الضحايا إلي  مشرحة مستشفى بسيون المركزى .

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وأصيب عمال آخرون  بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثث ودفنها .

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