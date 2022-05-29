عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي يعلن عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة يراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ٢٠ لاعباً:

حراسة المرمى: عامر عامر  - محمد كوكو

خط الدفاع: محمود البدري - سيف تقا - خالد صبحي - علاء عطا - أحمد محسن - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - محمود نبيل - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - إيفانز منساه

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر، برصيد ٢٤ نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع، برصيد ٢٩ نقطة.

سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز سيراميكا احمد سامي محمد ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ 11 في مدينة نصر

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

أسرار القطعة 39.. النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بقتل خمسة بمزرعة بالريف الأوروبي

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ترشيحاتنا

ليست كرة محمد صلاح.. كورتوا : لعبة ماني أصعب تصدى أمام ليفربول

السودان.. البرهان يعلن رفع حالة الطورائ العامة

القومي للبحوث الجنائية:جريمة قتل 5 أشخاص بالشيخ زايد تمت بدافع الانتقام والغيرة

القائم بأعمال وزير الصحة: لا إصابات بـ جدري القرود في مصر

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من أبوظبى

التموين تكشف حقيقة تخفيض حصة الفرد في البطاقة عن 50 جنيها | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

فيديو

ميسرة مقلد شخصية العام.. اختيار شاب مصري لعضوية البرلمان المساوي.. فيديوجراف

قادم من النرويج.. مشجع أهلاوي يهتف وحيدا أثناء تدريبات الفريق والخطيب يشكره

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ