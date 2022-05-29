أحمد سامي يعلن عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة يراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ٢٠ لاعباً:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: محمود البدري - سيف تقا - خالد صبحي - علاء عطا - أحمد محسن - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - محمود نبيل - محمد إبراهيم - مصطفى ميسي - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - إيفانز منساه

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر، برصيد ٢٤ نقطة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع، برصيد ٢٩ نقطة.