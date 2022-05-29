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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قدوة لـ اللاعبات.. نوران جوهر تشيد بأول محجبة في الإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

أشادت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا في لعبة الإسكواش "سيدات"، بالماليزية أيفا أزمان، عقب المواجهة التي جمعت الثنائي منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.
وقالت نوران جوهر عقب مواجهة أيفا أزمان "فخورة باللاعبة أيفا أزمان أول محجبة تشارك في البطولات الدولية للإسكواش، وهي قدوة العديد من اللاعبات اللاتي يرغبن في ممارسة اللعبة بشكل مختلف".

َوتأهلت نوران جوهر إلى ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على أيفا أزمان بثلاثة أشواط نظيفة.

و جاءت نتائج الأشواط لصالح نوران جوهر كالاتي:   11-3 11-4 11-3.

يذكر أن نور الشربيني هي حاملة اللقب في نسختها الماضية للسيدات فيما يحمل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالمياً لقب منافسات الرجال.

نوران جوهر لعبة الاسكواش أخبار الرياضة اخبار محلية

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