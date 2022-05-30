فيفو تعلن رسميا عن هاتفها Vivo Y33e 5G بسعر رخيص ومواصفات مميزة

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها Vivo Y33e 5G للفئة المتوسطة، في الصين، حيث يأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة مع معالج مميز وبطارية بسعة كبيرة وسعر رخيص ، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في طرحه للأسواق العالمية خلال أسابيع.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y33e 5G يأتى بشاشة قياس6.51 بوصة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ x 1600 720 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y33e 5G كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل مع ميزات التصوير الفوتوجرافي ، مثل الوضع الرأسي والمشهد الليلي والفاصل الزمني، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y33e 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك يدعم الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع فتحة بطاقة microSD، ونظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS Ocean UI .



ويحتوى هاتف فيفو Vivo Y33e 5G على بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن بقدرة 10 واط ،من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth و GPS ، و Bluetooth 5. ودعم بطاقة SIM المزدوجة.

ويبلغ سعر هاتف فيفو Vivo Y33e 5G حوالي 194 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 600 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، مع اللونين الأزرق والأسود.

