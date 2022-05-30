عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن رسميا عن هاتفها Vivo Y33e 5G بسعر رخيص ومواصفات مميزة

فيفو تعلن رسميا عن
فيفو تعلن رسميا عن هاتفها Vivo Y33e 5Gبسعر رخيص

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها Vivo Y33e 5G للفئة المتوسطة، في الصين، حيث يأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة مع معالج مميز وبطارية بسعة كبيرة وسعر رخيص ، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في طرحه للأسواق العالمية خلال أسابيع.   



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y33e 5G يأتى بشاشة قياس6.51 بوصة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ x 1600 720 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.

لأسباب غير معلومة.. فيفو تؤجل إطلاق هاتفها T2 5G إلى 6 يونيو

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y72t ببطارية عملاقة وسعر مناسب

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y33e 5G كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل مع ميزات التصوير الفوتوجرافي ، مثل الوضع الرأسي والمشهد الليلي والفاصل الزمني، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y33e 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميديا تيك يدعم الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع فتحة بطاقة microSD، ونظام تشغيل Android 12 وواجهة مستخدم للسوفت وير OriginOS Ocean UI .

 


ويحتوى هاتف فيفو  Vivo Y33e 5G على  بطارية بقدرة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن بقدرة 10 واط ،من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth  و GPS ، و  Bluetooth 5. ودعم بطاقة SIM المزدوجة.  

 

ويبلغ سعر هاتف فيفو  Vivo Y33e 5G حوالي 194 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 600 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، مع اللونين الأزرق والأسود.    
 

مواصفات Vivo Y33e 5G سعر Vivo Y33e 5G هاتف فيفو Vivo Y33e 5G فيفو أرخص هواتف فيفو بتقنية 5G ارخص هواتف فيفو 2022 احدث هواتف فيفو 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير محور 26 يوليو| فيديو

رئيس الوزراء: مصر لديها نمو ملحوظ في مساحة الأراضي الزراعية

رئيس الوزراء: لم نحمل المواطن الزيادة الحقيقية للأسعار ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي|فيديو

صلبتها رماد بركانية.. بقايا بشرية منذ عام 79 تكشف كنزا من الأسرار في بومباي

انخفاض كبير في إصابات كورونا بشنجهاي الصينية

حكم قضاء الست من شوال في ذي القعدة .. حالة واحدة لا تفوتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ