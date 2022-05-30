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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر مشروع نقل في العالم ويضم 60 محطة..

كامل الوزير يعدد مميزات القطار الكهربائي السريع

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل عن شبكة القطارات الكهربائية السريعة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وأوضح ملامح خدمات الشبكة ومميزاتها.. حيث:

واي فاي وشاشات وبوفية.. كامل الوزير يوضح ملامح خدمات شبكة القطارات السريعة
قديمة ومهترئة.. كامل الوزير يوضح أسباب توجه مصر لإنشاء شبكة قطارات كهربائية
أكبر مشروع نقل في العالم.. كامل الوزير يعدد مميزات مشروع القطار الكهربائي السريع
النقل: الانتهاء من الخط الأول للقطار الكهربائي السخنة - العلمين بحلول 2024
عربات نقل مبردة.. القطار السريع يستهدف ربط مناطق الإنتاج بالمحافظات
كامل الوزير: الكرسي في قطارات تالجو الإسبانية أفضل من الطائرة

 قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة القطار الكهربائي السريع الجديدة ستخدم ما يقرب من 60 مدينة ومحطة، منوها بأن الشبكة الجديدة، ستضم 22 محطة رئيسية، والباقي محطات فرعية.

وأضاف “كامل الوزير” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المحطات الرئيسية للشبكة، ستكون في عواصم المحافظات، مثل قنا وسوهاج والقاهرة، وغيرها من المحافظات، مشددا على أن القطار السريع سيكون مشابها تماما للقطارات السريعة المستخدمة في ألمانيا وفرنسا.

وأكد أن شبكة قطارات السكك الحديد الحالية، أصبحت مهترئة وقديمة، متابعا: نعمل على تجديد وتطوير الشبكة القديمة، ولكن يجب أن يحدث تطور في قطاع النقل في مصر مثل باقى العالم.


واسترسل: شبكة القطارات السريعة ستكون بمثابة شبكة مصرية إقليمية، متابعا: الرئيس السيسي بذل مجهود ضخم وكبير في إدارة مشروع القطار الكهربائي السريع.


وأوضح أن إنشاء شبكة القطارات السريعة ستوفر مايقارب من نصف مليون فرصة عمل، سواء مهندس أو عامل أو فني، متابعا: الشبكة ستضم عربات نقل مجمدة ومبردة لنقل الخضروات والفاكهة واللحوم والاسماك، من توشكى والعوينات إلى كافة المحافظات.

وشدد على أن الشبكة تستهدف ربط مناطق الإنتاج بباقي المحافظات، في أسرع وقت، منوها بأن العمل الفعلي في الخط الأول للشبكة بدأ منذ مايو 2021، وسيتم الانتهاء منه بحلول منتصف أو نهاية 2024.

وتابع: "الكرسي في قطار تالجو أفضل من كرسي الطائرة.. وسعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل سعر تذكرة الأوتوبيس المكيف لكن أعلى من الميكروباص، ولكن سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة ستماثل سعر تذكرة الميكروباص".

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