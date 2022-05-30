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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: الكرسي في قطارات تالجو الإسبانية أفضل من الطائرة

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل


تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن قطارات التالجو الإسبانية، قائلا: " الخط الأول هيبقى فيه شاشة وتكيف وحمامات فاخرة وبوفية وكراسي مرفقة بشاشة تلفزيون خاصة لكل راكب"، متابعا: الدرجة الثانية ستضم شاشات مجمعة وتكييف أيضا".

 

وأضاف "كامل الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أناشد المواطنين بضرورة المحافظة على تلك القطارات، متابعا:"الكرسي في قطار تالجو أفضل من كرسي الطائرة..وسعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل سعر تذكرة الأوتوبيس المكيف لكن أعلى من الميكروباص، ولكن سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة ستماثل سعر تذكرة الميكروباص".

 

وأوضح يتم حاليا تشغيل القطار بشكل تجريبي ليتأقلم على السكة المصرية، مشددا على أن قطارات تالجو ستدخل الخدمة بشكل فعلي بحلول يوليو / أغسطس المقبل.

 

كامل الوزير قطارات التالجو الإسبانية قطارات التالجو السكة المصرية الميكروباص اخبار التوك شو

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