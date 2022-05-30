كامل الوزير: الكرسي في قطارات تالجو الإسبانية أفضل من الطائرة



تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن قطارات التالجو الإسبانية، قائلا: " الخط الأول هيبقى فيه شاشة وتكيف وحمامات فاخرة وبوفية وكراسي مرفقة بشاشة تلفزيون خاصة لكل راكب"، متابعا: الدرجة الثانية ستضم شاشات مجمعة وتكييف أيضا".

وأضاف "كامل الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أناشد المواطنين بضرورة المحافظة على تلك القطارات، متابعا:"الكرسي في قطار تالجو أفضل من كرسي الطائرة..وسعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل سعر تذكرة الأوتوبيس المكيف لكن أعلى من الميكروباص، ولكن سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة ستماثل سعر تذكرة الميكروباص".

وأوضح يتم حاليا تشغيل القطار بشكل تجريبي ليتأقلم على السكة المصرية، مشددا على أن قطارات تالجو ستدخل الخدمة بشكل فعلي بحلول يوليو / أغسطس المقبل.



