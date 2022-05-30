جاريدو: جمهور ريال مدريد كان مرعوبا من محمد صلاح.. فيديو

هو الأفضل مع بنزيما..

علق خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، على خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة من ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة النهائية.



قال جاريدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليفربول فريق قوي للغاية ومن وجهة نظري، ليفربول كان المرشح الأقوى للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا".



أضاف: "ليفربول يملك حارسا مميزا ودفاعا قويا ولاعبي وسط على أعلى مستوى بجانب محمد صلاح وساديو ماني في خط الهجوم".



وتابع: "محمد صلاح قدم مباراة قوية، لاعبو ريال مدريد ومشجعيه كانوا خائفين من صلاح، والجميع يعلم أهميته، ولكن كورتوا حارس الريال قدم مباراة رائعة للغاية وهو رجل المباراة".



وختم حديثه قائلا: "ريال مدريد يفوز هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ولا نعرف كيف يحقق الفوز، على فرق قوية مثل باريس سان جيرمان والسيتي وتشيلسي وليفربول، مبروك لريال مدريد وحظ أوفر لفريق ليفربول ولمحمد صلاح الذي أعتبره الأفضل في هذه اللحظة مع كريم بنزيما، وهذا الموسم بنزيما أفضل بعض الشئ ولكن صلاح قريب منه للغاية، والدليل أن جمهور ريال مدريد كان مرعوبا من محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال".