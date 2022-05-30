عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو الأفضل مع بنزيما..

جاريدو: جمهور ريال مدريد كان مرعوبا من محمد صلاح.. فيديو

صدى البلد

علق خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، على خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة من ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة النهائية.


قال جاريدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليفربول فريق قوي للغاية ومن وجهة نظري، ليفربول كان المرشح الأقوى للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا". 


أضاف: "ليفربول يملك حارسا مميزا ودفاعا قويا ولاعبي وسط على أعلى مستوى بجانب محمد صلاح وساديو ماني في خط الهجوم". 


وتابع: "محمد صلاح قدم مباراة قوية، لاعبو ريال مدريد ومشجعيه كانوا خائفين من صلاح، والجميع يعلم أهميته، ولكن كورتوا حارس الريال قدم مباراة رائعة للغاية وهو رجل المباراة". 


وختم حديثه قائلا: "ريال مدريد يفوز هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ولا نعرف كيف يحقق الفوز، على فرق قوية مثل باريس سان جيرمان والسيتي وتشيلسي وليفربول، مبروك لريال مدريد وحظ أوفر لفريق ليفربول ولمحمد صلاح الذي أعتبره الأفضل في هذه اللحظة مع كريم بنزيما، وهذا الموسم بنزيما أفضل بعض الشئ ولكن صلاح قريب منه للغاية، والدليل أن جمهور ريال مدريد كان مرعوبا من محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال". 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء : لن نشهد أزمة غذائية حتى نهاية العام ونعمل لما بعد 2022|فيديو

حادثة هزت السلطات الدولية.. طيار يحصل على قسط من النوم أثناء قيادة طائرة

نائب أمين عام الناتو: من حق الحلف الانتشار بأوروبا الشرقية

تحذيرات إلى بريطانيا من صواريخ روسية فرط صوتية

رئيس الوزراء: لا يوجد لدينا مشكلة في استيراد أي كميات قمح نطلبها

جاريدو: جمهور ريال مدريد كان مرعوبا من محمد صلاح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ