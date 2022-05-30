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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أغنية جديدة من الحان تامر عاشور

صدى البلد

فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بإعلانها عن عمل فني جديد يجمعها بالفنان تامر عاشور، وذلك من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها الرسمية على "إنستجرام"

جاء الإعلان عند سؤال أحد متابعي شيرين عن أغنية حزينة جديد، لتجيب: "في واحدة هتخلص عليك خالص ألحان تامر عاشور"

وأعاد تامر عاشور نشر ماقالته شيرين، وعلق قائلًا: "القاضية إن شاء الله".

الاغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى والحان تامر عاشور.

تامر عاشور 

وكان المطرب تامر عاشور الستار طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "تملي"، على "يوتيوب" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ .

ودافع الفنان تامر عاشور، عن صُناع الأغاني بعد الهجوم عليهم من عمرو مصطفى أثناء استضافته في برنامج حبر سري.

كتب تامر عاشور، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “النجاح يعني اعمال مش كتر كلام واقول هعمل واسوي وعايش اتريق على ده وده بقالي سنين - التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد ع الوقت  يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي انت قعدته ونشوف - لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل ب التاريخ”.

يذكر أن آخر البومات تامر عاشور البوم بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".

شيرين عبدالوهاب الفنان تامر عاشور المطرب تامر عاشور الفنانة شيرين عبدالوهاب تيجي نتراهن

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