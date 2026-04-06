قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة
مواجهة ساخنة.. الحرس الثوري يحرق سفينة إسرائيلية ويسقط مسيرة أمريكية
مستجدات ساخنة .. مصر والمغرب يناقشان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
خطة كلها أجانب ومصريين وطيور مهاجرة .. كيف يتحرك الأهلي لتعويض رحيل أليو ديانج ؟
من التقاوي إلى الصيد البحري .. اتفاق مصري مغربي لتعميق التعاون الزراعي المشترك
شعراوي: مشروع الإدارة المحلية المقدم من الحكومة به معوقات كثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة القاهرة تنظم حملة توعوية لصحة الفم والأسنان

حسام الفقي

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، حملة توعوية شاملة داخل الحرم الجامعي أمام الباب الجمهوري للقبة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد رفعت حسين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيرالدين أحمد عميدة الكلية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم، وبمشاركة واسعة من الطلاب والعاملين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الوعي الصحي لدى منتسبيها، وتقديم خدمات طبية متميزة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى توفير عيادة متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والعاملين، مع تحويل الحالات التي تستدعي استكمال العلاج إلى مستشفى كلية طب الأسنان.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحملة ركزت على نشر التوعية بأهمية صحة الفم والأسنان وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الباطنية وأمراض القلب، إلى جانب التوعية بكيفية الوقاية من المضاعفات الناتجة عن إهمال العناية بالفم، لاسيما لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد رفعت حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتكثيف المبادرات الصحية والتوعوية داخل الجامعة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة لمنتسبيها، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز السلوكيات الصحية السليمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة جيرالدين أحمد، عميدة كلية طب الأسنان، أن الحملة استهدفت مختلف الفئات داخل الجامعة وفق احتياجاتهم الصحية، وقدمت إرشادات عملية حول طرق العناية السليمة بالفم والأسنان، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية بعلاقتها بصحة الفم، مؤكدة أنه تم توزيع أدوات للعناية بصحة الأسنان على المشاركين، لتحفيزهم على تبني ممارسات صحية مستدامة والوقاية من التسوس.

وتأتي هذه الحملة في إطار الدور المجتمعي لجامعة القاهرة، وحرصها على تقديم خدمات صحية وتوعوية متكاملة، بما يعزز جودة الحياة داخل المجتمع الجامعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

