عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

الاهلي والوداد
الاهلي والوداد

يستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى


تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

txt

أحمد صديق : ما يواجهه الأهلي بالمغرب يثير الشكوك وحزنت لهزيمة صلاح

txt

عيد عبد الملك: عبد القادر كلمة السر في فوز الأهلي على الوداد.. فيديو

الأهلى يسعى للحادية عشرة


ويبحث  الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا


يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الوداد المغربى يبحث عن لقب افريقي جديد


سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

الأهلى موسيمانى ابطال افريقيا النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

ترشيحاتنا

كوبري مشاة مزلقان المديرية بمدينة بني سويف محلك سر.. شاهد

هل صلاة الفجر بعد شروق الشمس حاضر أم قضاء؟.. 20 حقيقة لا تعرفها

ابعدوا عن الشمس.. طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تصل إلى 43 

خطة البرلمان تناقش موازنة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية..غدا

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 30- 5- 2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 30- 5 -2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ