موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

يستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى



تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

الأهلى يسعى للحادية عشرة



ويبحث الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا



يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الوداد المغربى يبحث عن لقب افريقي جديد



سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.