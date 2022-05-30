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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

479,880 جنيه.. إيرادات فيلم واحد ثاني ليلة أمس

أحمد حلمي
أحمد حلمي

تمكن فيلم “واحد تانى” لـ أحمد حلمى من تحقيق 479,880 جنيه فقط  ليلة أمس ،الأحد ، فى دور العرض السينمائية .

وعاد النجم أحمد حلمي، إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطي المليون جنيه مساء  وقفة عيد الفطر المبارك  ، بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط، محققاً أعلى إيراد فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

تعرف على إيرادات فيلم واحد ثاني لـ أحمد حلمي في يوم

تخطي حاجز الـ2 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم واحد ثاني أمس

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني ، حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

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