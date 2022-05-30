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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم يتفقد لجان الامتحانات

صدى البلد

 قام الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمبنى الامتحانات خلال امتحانات كلية الحقوق، ومبنى المعامل والفصول  كلية الآداب ، وكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية، كما شملت الجولة عملية دخول وخروج الطلاب بسلاسة ويسر عبر بوابات الجامعة، في إطار سلسلة جولات قيادات الجامعة لمتابعة سير عملية الامتحانات.

واطمأن الأستاذ الدكتور حسام رفاعي على سهولة الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة والأمان للطلاب في ظل إجراءات احترازية، وأكد سيادته أن جامعة حلوان حرصت على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب وموائمتهم لسوق العمل ومعرفة نقاط الضعف لديهم ، بجانب تنشيط دافعية التعلم ، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب .

وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم ، وبمستوى الامتحانات، واهتمام جامعتهم البالغ.

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والجدير بالذكر أن الامتحانات قد بدأت في بعض كليات الجامعة من يوم ٢١ مايو، وآخر أيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو ٦ يوليو القادم.


 وعلى جانب اخر ينظم برنامج التغذية العلاجية كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتنمية  البستانية، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري ..المشكلة والحلول، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي  القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠ مايو الجاري بالمدرج الكبير بمقر الكلية ببولاق أبو العلا.

يحاضر في الورش الدكتور عبد الحميد عبد الحميد  عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية المركز القومي للبحوث، والدكتورة حنان فهمي وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة جهاد محمد موسي  أستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس مجلس الجمعية البستانية، الدكتور كمال الدين يوسف جعفر الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتنبؤات المناخية، الدكتور مصطفى الشربيني مؤسس مبادرة المليون للتكييف المناخي، الدكتور عبد الباسط الجمل أستاذ بالمركز القومي للبحوث، الدكتور محمد حسن رئيس مجلس إدارة مؤسسة استدامة للتنميه البيئية، الدكتور عيسى الشريف الأمين العام للجمعية خبراء الضرائب العرب، لواء دكتور ابراهيم الغزاوى مساعد وزير الداخلية وخبير الامن الدولى ، و المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الإستئناف.

الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (1)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (1)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (2)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (2)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (3)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (3)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (4)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (4)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (5)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (5)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (6)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (6)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (7)
الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان الامتحانات (7)
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