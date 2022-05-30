مي نور الشريف في حفل زفاف دنيا عبد العزيز.. صور

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورًا من حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مي نور الشريف في الصور بصحبه العروسين، وعلقت كاتبة: “ربنا يجعل كل أيامكوا خير و سعاده و يحفظكوا من كل شر.. بحبكوا”.

واحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع بجنوب سيناء الجمعة الماضية.

وتألقت الفنانة دنيا عبد العزيز، بإطلالة انيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، من تصميم مصمم الأزياء هانى البحيري وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج باللمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها وارتدت طرحة الفستان بشكل مختلف على الرأس.

روج حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز والمهندس مصطفي كامل الذي أقيم بأحد منتجعات نويبع البيئية لسياحة تنظيم الأفراح غير المدرج في خطة وزارة السياحة وخاصة أن هناك محاولات لإقامة افراح وتصوير " فوتو سيشن " بين البحر والجبل وسط الطبيعة الخلابة.

وجذب فرح الفنانة دنيا عبد العزيز الذي أقيم وسط الطبيعة وعلي شاطئ البحر في خليج العقبة بحضور بعد نجوم الوسط الفني انتباه رواد السوشيال ميديا وكان أفضل دعاية لمنطقة مخيمات نويبع وطابا السياحية .

أحيت الراقصة دينا، حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم اليوم الجمعة ، على أحد شواطئ مدينة نويبع الساحلية.